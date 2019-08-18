الرئيس اللبناني: إذا تكّررت الحرب الإسرائيلية على لبنان، الانتصار سيتكرر

أكّد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، على أنّه إذا تكّررت الحرب الإسرائيلية على لبنان، فإنّ الانتصار سيتكرر.

وفي دردشة مع الإعلاميين في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين، علّق الرئيس اللبناني على كلام المسئولين الأميركيين خلال اللقاءات في واشنطن مع رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري"، حيث قال قائلاً: أقوم بمصلحة لبنان وما تقتضيه، بغضّ النظر عن كل المواقف الخارجية، والكل تابعني في كلّ المراحل وفي كلّ المحافل العربيّة والدوليّة.

يُجدر الإشارة إلى أن تلك التصريحات جاءت بالتزامن من الذكرى الثالثة عشر لحرب لبنان 2006.