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بعد قصف مطار مدني.. الأمم المتحدة تُدين قوات حفتر

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 114
بعد قصف مطار مدني.. الأمم المتحدة تُدين قوات حفتر

كشفت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأحد، عن قيام قوات حفتر بشن ضربات جوية ألحقت أضرارا جسيمة بمطار مدني لا يُستخدم للأغراض العسكرية في غرب ليبيا.
وحسب بيان البعثة الأممية المتحدة للدعم في ليبيا، بعد زيارتها مطار زوارة ولم تجد أي أصول أو منشآت عسكرية، لذلك أدانت الهجمات التي شنتها قوات حفتر على مطار زوارة، والتي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطار، بما في ذلك مدرج المطار.

وكانت قوات حفتر قد قصفت مطار زوارة الواقع إلى الغرب من طرابلس مرتين، بجانب استهداف حظائر طائرات تستخدمها طائرات تركية مسيرة.
يُجدر الإشارة إلى أن تلك الهجمات تأتي ضمن حملة بدأها اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، لانتزاع السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. 

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