مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء انفجار سيارة مُفخخة بـ"الحسكة"

لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران اليوم الأحد ، جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة القامشلى في محافظة الحسكة شمال سوريا.

حسب وكالة "هاوار" الكردية السورية للأنباء، فإن سيارة مفخخة كانت مصفوفة أمام مدرسة الصناعة بحى الأربوية، وتم تفجيرها عن بُعد بمجرد اقتراب أعضاء قوى الأمن الداخلى والمرور منها.

وكان الانفجار وقع أمام مدرسة الصناعة بحي الأربوية في القامشلى، ما أدى إلى مقتل عنصر في قوى الأمن وإصابة آخر، إضافة إلى إصابة عنصر من رجال المرور.

يُجدر الإشارة إلى أن تلك التفجيرات تأتي بعد أيام من الكشف عن قيام "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، بإدخال قافلة كبيرة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية إلى مدينة القامشلى، قادمة من إقليم كردستان العراق.