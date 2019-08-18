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بينهم طفلة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء انقلاب ميكروباص بـ"المنيا"

منذ حوالى ساعة
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بينهم طفلة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء انقلاب ميكروباص بـ"المنيا"

لقي 3 أشخاص بينهم طفلة مصرعهم وأصيب 8 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.


تلقى أمن المنيا، إخطارًا يُفيد بانقلاب السيارة رقم 8357 (س- ر ) أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار.


وأسفر الحادث عن مصرع "كارما عبد العزيز عمر"، عام واحد، و"زينب محمد"، 20 سنة، ربة منزل، "رانيا السيد"، 15 عامًا، طالبة وجميعهن من محافظة القاهرة.

كما أصيبت كنزي حامد 4 سنوات، عدلي عبد العزيز 59 سنة، أسماء محمود 35 سنة ، منار عبد العزيز 3 سنوات، عبد الله عبد العزيز 5 سنوات، عمر حازم 11 عاما، على محمود 17 سنة، علاء عبد العزيز 25 سنة سائق السيارة.

وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى مطاى والمصابين لمستشفى طوارئ الشيخ فضل بمركز بنى مزار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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