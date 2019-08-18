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الصور والفيديو: مخيم جباليا يودع 3 من شهداؤه بجنازة مهيبة

منذ يوم
عدد القراءات: 929
الصور والفيديو: مخيم جباليا يودع 3 من شهداؤه بجنازة مهيبة

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني، اليوم الأحد 18 أغسطس ، ثلاثة شهداء ارتقوا جراء قصف الاحتلال الصهيوني لشمال مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل شهاب، بأن الجماهير في مخيم جباليا شيعت جثمان الشهيد محمود عادل الولايدة من مسجد الامام علي، والشهيد محمد فريد ابو ناموس من مسجد الحق، والشهيد محمد سمير الترامسي من مسجد عز الدين القسام، واتحد الموكب الجنائزي الذي يضم الشهداء الثلاثة، لمواراتهم الثرى في مقبرة بيت لاهيا.

وحمل المشاركون في الجنازات الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب المقاومة الفلسطينية بالرد على جرائم الاحتلال.وفي وقت سابق صباح اليوم، انتشلت الطواقم الطبية جثامين ثلاثة شهداء وإصابة، جراء القصف الإسرائيلي الليلة شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن الشهداء هم: محمود عادل الولايدة (24 عاما) ومحمد فريد أبو ناموس (27عاما) ومحمد سمير الترامسي (26 عاما).
 

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