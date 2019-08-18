حماس: حالة الغضب والضغط التي يعيشها الفلسطينيون ستنفجر في وجه الاحتلال

منذ يوم

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد 18 أغسطس ، على أن حالة الغضب والضغط التي يعيشها الفلسطينيون ستنفجر في وجه الاحتلال الصهيوني .

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي إن الاحتلال يواصل استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم المنظمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وشبابه الثائرين في وجه الحصار والظلم والإرهاب في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غرة.

واعتبر القانوع أن جريمة استهداف الاحتلال لمجموعة شبان شمال قطاع غزة الليلة الماضية تعكس "سلوكه الوحشي ضد أبناء شعبنا ودليل على بشاعة جرائمه التي يرتكبها".

وشدّد الناطق باسم حركة حماس على أن "حالة الغضب والضغط التي يعيشها أبناء شعبنا ستنفجر في وجه الاحتلال ما لم يرفع الحصار عن قطاع غزة ويوقف جرائمه وارهابه المنظم واقتحامه المتكرر للمسجد الأقصى".

وتابع: "عجز المجتمع الدولي وصمته يشجع الاحتلال الصهيوني على استمرار الحصار على قطاع غزة وارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية والإنسانية".