الأردن يستدعي السفير "الإسرائيلي"

أعلنت خارجية الأردن، الأحد 18 أغسطس ، في بيان لها ، أنه استدعى سفير الكيان الصهيوني في البلاد، وذلك على خلفية الاعتداءات والانتهاكات الإر هابية الصهيونية المتواصلة في المسجد الأقصى.



وقالت ،:"أنها إستدعت ظهر اليوم ، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات في المسجد الاقصى المبارك.

وطالبت الخارجية، بـ"الوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الصهيونية في الحرم الشريف، والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، أن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي، "أبلغ السفير الاسرائيلي رسالة حازمة لنقلها فورا لحكومته، تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للإنتهاكات الإسرائيلية، ولجميع المحاولات المستهدفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".