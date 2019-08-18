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هنية: مستعدون لمفاوضات تبادل أسرى غير مباشرة مع الاحتلال

منذ يوم
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هنية: مستعدون لمفاوضات تبادل أسرى غير مباشرة مع الاحتلال

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الأحد 18 أغسطس ، إن الحركة مستعدة لخوض غمار مفاوضات غير مباشرة مع الإحتلال، للوصول إلى صفقة "تبادل أسرى" بين الجانبين.

وأضاف، خلال لقاءه مع عدد من الوجهاء والمخاتير، في منطقة دير البلح، وسط قطاع غزة: "جاهزون اليوم قبل الغد، لخوض غمار مفاوضات غير مباشر مع الكيان في موضوع الأسرى، إذا استعد المحتل لذلك، من أجل الوصول إلى صفقة تبادل نحرر فيها الكثير من أسرانا وأسيراتنا". 

وتابع: "أقول للأسرى سيأتي اليوم الذي نحرركم فيه، لن نتخلى عنكم وما بين أيدينا من كنز على هذا الصعيد لا يمكن أن يفلت من أيدينا ولو اجتمعت علينا كل قوى الأرض، إلا اذا استجابوا لمطالبنا ومطالب شعبنا الفلسطيني".

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