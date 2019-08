"ستّي" تشعل تويتر في أمريكا.. احتفاء بجدات فلسطين

تصدر وسم "ستّي الفلسطينية" (#MyPalestinianSitty)،في الولايات المتحدة، الأحد 18 أغسطس ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاء بجدات الفلسطينيين، على خلفية تطورات قضية عضو الكونجرس "رشيدة طليب".



وشكلت تغريدة لـ"طليب"، الفلسطينية الأصل، شرارة للحملة، إذا استخدمت عبارة "ستّي" (Sitty)، بعفوية، لدى حديثها عن جدتها، عوضا عن استخدام معنى كلمة جدة باللغة الإنجليزية.

ونشر المئات، لا سيما من الفلسطينيين المقيمين بالولايات المتحدة، صورا لجداتهم، مع تعليقات مؤثرة، يتعلق أغلبها بممارسات الكيان الصهيوني بحقهن، كما حدث مع "مفتية"، جدة طليب، المقيمة بالضفة الغربية المحتلة.

والجمعة، قررت طليب إلغاء زيارتها إلى جدتها في الضفة الغربية، معتبرة ذلك بأنه "ينسجم مع ما تؤمن به".

وقالت في تغريدة على تويتر: "لقد قررت أن زيارة جدتي في ظل هذه الظروف القمعية تقف ضد كل ما أؤمن به، القتال ضد العنصرية والقمع والظلم".

وأضافت: "إسكاتي ومعاملتي كمجرم ليس هو ما تريده من أجلي"، في إشارة إلى جدتها المريضة المقيمة في قرية قرب مدينة رام الله.

وجاء تصريح طليب، بعدما تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منعها من زيارة الضفة الغربية المحتلة.

This is how I always remember #mypalestiniansitty- smiling, singing, and bringing joy to all around her. Unfortunately, because of my strong Palestinian activism, I may also be barred from entering Palestine to see her. But she is proud of all I do, every day ✊