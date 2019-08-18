آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين

منذ يوم

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الأحد 18 أغسطس ، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.

وقالت داخلية غزة ان السفر سيكون للمتبقى من الحافلة السابعة بالاضافة للحافلتين الثامنة والتاسعة حتى الرقم 103 من كشف (8/4).



ودعت داخلية غزة لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها ، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت داخلية غزة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.