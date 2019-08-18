مسلحين من قوات حفتر يسلمون أنفسهم لحكومة الوفاق

سلم اليوم الأحد 18 أغسطس ، ثلاثة مسلحين تابعين لقوات حفتر، أنفسهم وأسلحتهم لقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.



وقالت قناة فبراير الليبية الخاصة، إن المسلحين الثلاثة سلموا أنفسهم بكامل سلاحهم وآلياتهم لقوات "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في محور عين زارة، جنوبي طرابلس.

وأفادت القناة بأن أحد المسلحين الثلاثة أقر بأن "قوات حفتر تعيش حالة هستيرية ومعنوياتها في الحضيض، جراء ما تعرضت له من انتكاسات وهزائم أخيرة تكبدتها في المحاور".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، ما أسقط أكثر من 1000 قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالمية.