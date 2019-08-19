رئيس حماس بالخارج: طريقنا واحد نحو فلسطين ونرفض التوطين

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج ماهر صلاح خلال لقاء متلفز عبر قناة الحوار، اليوم الأحد 18 أغسطس ، إن طريقنا واحد باتجاه فلسطين، وأي دولة ترى الفلسطيني عبئا عليها فلتعمل من أجل إعادته إلى وطنه فلسطين، مضيفا أنه لا يوجد فلسطيني يمكن أن ينسى بلده.

وأضاف أن تحرير فلسطين لا يمكن أن يتحقق إلا بالمقاومة ومواجهة المشروع الصهيوني، ومعركتنا محتدمة أمام المشروع الصهيوني.

ونبه إلى أن حق العودة تم استهدافه بإيقاف المساعدات للأونروا وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وما يجري اليوم من استهداف للمخيمات، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يعامل الفلسطيني الذي هجر منذ 70 عاماً معاملة العامل الأجنبي.

وأكد أن القرار اللبناني بحق العامل الفلسطيني يتناغم مع التوطين والتهجير، ولا نقبل بذلك، وهدفنا تحرير بلادنا والعودة إليها، مشددا على أن صفقة القرن تستهدف حق العودة والقدس واللاجئين، والفلسطيني الذي أخرج من بيته وأرضه من حقه أن يقاوم وأن يعود إلى دياره.

ودعا صلاح الأمة العربية والإسلامية لدعم المقاومة الفلسطينية، والعمل على تحييد فلسطين والقدس خارج دائرة الصراعات، مردفا حماس آمنت بأن مصدر قوتها بعد الله وشعبها هي أمتها التي هي جزء منها بكل أطيافها ومذاهبها وانتماءاتها وتياراتها.

وأكد صلاح أن التطبيع مع الاحتلال خيانة ورذيلة، منوها بأنه يجب أن يكون المطبعون منبوذين في أمتنا، ولا يمكن أن يكون الإسرائيلي صديقا.

وأوضح أن شعوبنا لا تقبل الكيان الدخيل في منطقتنا، ويجب أن نكون في بلادنا العربية ضد التطبيع، واليد التي تصافح يد نتنياهو ملوثة عليها الدم الفلسطيني.