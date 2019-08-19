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توتر بين قبائل المهرة وقوات مدعومة سعوديا شرق اليمن

منذ 2 ساعة
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توتر بين قبائل المهرة وقوات مدعومة سعوديا شرق اليمن

تجدد التوتر في محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن، الأحد 18 أغسطس ، بين العشائر الداعمة للمحتجين السلميين ضد التواجد العسكري السعودي وقوات حكومية تابعة للسلطة المحلية الموالية للمملكة.

ونقلت عربي 21 ، عن مصدر مطلع بأن قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية أنشأت حاجزا أمنيا في منطقة "الوديان" بمدينة الغيظة، عاصمة المهرة، لمنع بعض القيادات القبلية الداعمة للمحتجين من دخول المدينة.

وقال، أن:"توترا يسود منطقة الوديان بين مقاتلين قبليين وقوات الشرطة العسكرية، وسط تبادل لإطلاق النار بينهما، لكن دون وقوع ضحايا".

وكانت القوات المتواجدة في نقطة "الوديان" شرق مدينة الغيظة، قد منعت، السبت، الشيخ عبود هبود قميصت من دخول المدينة التي تعد كبرى مدن المهرة، وهو ما دفع بالقبائل إلى الإعلان عن "هبة شعبية" ضد ما وصفوها "الممارسات الاستفزازية" من قبل هذه القوات التي قالو إنها ميليشيات يديرها المحافظ راجح باكريت، المقرب من سلطات الرياض، تحت مسمى "الشرطة العسكرية" هناك.

وبحسب المصدر اليمني المطلع فإن المقاتلين القبليين المساندين لمطالب الحراك الشعبي بخروج القوات السعودية من مدينتهم، قاموا عقب ذلك بإنشاء حاجز عسكري مقابل الحاجز التابع للقوات الأمنية منذ أمس السبت.

وأشار إلى أن القوات السعودية عززت القوات المحلية بمدرعات، وهو ما يزيد من حدة التوتر بينها وبين القبائل.

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