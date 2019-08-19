هتافات مناوئة تجبر عادل الجبير على مغادرة الخرطوم

اضطر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، السبت إلي مغادرة الخرطوم ، نتيجة هتافات مناوئة، على هامش احتفالات السودانيين بالتوقيع النهائي على الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول نقل الحكم إلى سلطة ذات طابع مدني.

وبحسب القدس العربي شارك الجبير بالحضور في مراسم التوقيع، وعقد مؤتمراً صحافياً، زعم فيه بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووفقاً لشهود عيان، فإنّ الوزير السعودي، وبعد خروجه والوفد المرافق له من القاعة التي عقد فيها المؤتمر الصحافي، واجهه عشرات من المواطنين السودانيين المشاركين في الاحتفال وهم يهتفون "داون داون كي إس اي" (فلتسقط السعودية)، وذلك قبيل أن يستقل الوفد سيارته ويغادر المكان

ويعتقد كثير من السودانيين أنّ السعودية والإمارات ومصر سعت، خلال الفترة الماضية، إلى تمكين المجلس العسكري في السلطة، والحيلولة دون التحول الديمقراطي الذي ينشده السودانيون.

وكانت تظاهرات شعبية حاشدة قد سيرت إلى مقر سفارة مصر في الخرطوم، وحاصرتها بالهتافات المناوئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفضاً لما اعتبر تدخلاً في الشأن السوداني. كذلك نظّم سودانيون بالخارج وقفات احتجاجية أمام سفارات مصر والسعودية والإمارات حول العالم، بعد حادثة فض محيط قيادة الجيش السوداني.