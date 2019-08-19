السودان.. الحرية والتغيير تختار 5 مُرشحين للمجلس السيادي

أعلنت قوى الحرية والتغيير قائمة مرشحيها في "مجلس السيادة"، المقرر إعلان تشكيله كاملا مساء اليوم الاثنين، حسب استحقاقات الوثيقة الدستورية التي وقعتها القوى مع المجلس العسكري الانتقالي السبت الماضي.

وحسب القيادي بالحرية والتغيير "ساطع الحاج"، فإن القائمة تضم الأكاديمية "عائشة موسى"، والأكاديمي في شؤون البيئة "صديق تاور"، والقيادى السابق في حزب الأمة "حسن شيخ إدريس"، والصحفي "محمد الفكى"، والمحامى "طه عثمان".

وأشار الحاج إلى أنه سيتم ترشيح 3 أشخاص من المجلس العسكري والحرية والتغيير، ليتم اختيار العضو الـ 11 في "مجلس السيادة" من بينهم، بالتوافق بين الجانبين.

يُجدر الإشارة إلى أن المجلس السيادي يتكون من 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم "الحرية والتغيير"، وعضو أخير مدني يُختار بالتوافق.