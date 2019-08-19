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أنصار الله تُعلن استهداف عرض عسكري في مأرب بصاروخ باليستي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 134
أنصار الله تُعلن استهداف عرض عسكري في مأرب بصاروخ باليستي

أطلقت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا على عرض عسكري في مدينة مأرب، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
 
وحسب المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة الحوثي "يحيى سريع"، فإن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا من طراز نكال على تجمع وعرض عسكري في معسكر ماس، وأصاب هدفه بدقة عالية.

وكشف سريع عن أن الضربة الصاروخية أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من ضباط والجنود في قوات الحكومة، وأن سيارات الإسعاف هرعت بشكل كبير لانتشال الجرحى والقتلى.

واختتم حديثه مؤكدًا على أن هذا الاستهداف جاء بعد عملية استخباراتية ورصد دقيق، حيث كانت القوات المُعادية يحضّر للتصعيد باتجاه جبهات نهم وصرواح.

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