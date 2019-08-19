البشير أمام المحكمة.. خليفة بن زايد منحني مبلغ مليون دولار في ظرف ولَم أصرفه

عقدت اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير"، وسط إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم.

وكانت محكمة الخرطوم قد قررت تأجّيل محاكمة البشير من السبت إلى الاثنين تزامنًا مع التوقيع على وثائق الحكومة الانتقالية، حيث تنظر المحكمة في تُهم عدة من بينِها الثراء غير المشروع و أخرى تتعلق بالفساد، فقد عُثِر في منزلِه على أكثر من 7 ملايين يورو وخمسةِ ملايين جنيه سوداني.

وخلال الجلسة أدلى البشير بالتصريحات التالية:

- البشير: خليفة بن زايد منحني مبلغ مليون دولار في ظرف ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا اذكر من سلمتها

- البشير: المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف

- البشير في أقواله بدفتر التحري: أكد أن المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة بعضها منح له من قبل الأمير السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون دولار

- البشير: ممتلكاتي عبارة عّن منزل بحي كافوري ومزرعة. وشقة أما زوجتي فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ

- البشير: جميع المبالغ التي بحوزتي سلمتها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو

يُجدر الإشارة إلى أن البشير وجهت له تهم بالثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية وتصدى 96 من القانونين للدفاع عنه برئاسة رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر.