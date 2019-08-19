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الرئيس الفلسطيني يُقرر الاستغناء عن جميع مستشاريه

منذ 21 ساعة
عدد القراءات: 605
الرئيس الفلسطيني يُقرر الاستغناء عن جميع مستشاريه


قرر الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" اليوم الاثنين، إنهاء خدمات كافة مستشاريه بصفتهم الاستشارية بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.
 

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فقد قرر عباس إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بمستشاريه، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.
 
فيما لم تُحدد الوكالة الفلسطينية عدد هؤلاء المستشارين، علماً أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية بفعل تراجع المساعدات الدولية لها وأزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل المستمرة منذ فبراير الماضي.
 
وتصرف السلطة منذ 7 أشهر 60% من قيمة رواتب موظفيها الحكوميين بعد رفضها استلام أموال عائدات الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي اقتطاع ما يتم صرفه من رواتب لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين من تلك الأموال.
 
من جهة أخرى، أصدر عباس قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة بإعادة مبالغ مالية كانوا تقاضوها كزيادة على الرواتب ومكافآت ومبالغ تقاضوها بدل إيجار ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

 

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