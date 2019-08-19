شهيد بانفجار عرضي في خانيونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين 19 أغسطس ، استشهاد مواطن جراء انفجار عرضي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن الشهيد هو عمار فريد توفيق الاسطل 32 عام استشهد في حادث عرضي.