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شهيد بانفجار عرضي في خانيونس

منذ 20 ساعة
عدد القراءات: 486
شهيد بانفجار عرضي في خانيونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين 19 أغسطس ، استشهاد مواطن جراء انفجار عرضي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن الشهيد هو عمار فريد توفيق الاسطل 32 عام استشهد في حادث عرضي.

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