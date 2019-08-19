"طعنات هستيرية".. المتهمة بالشروع في قتل زوجها تروي حقيقة ما حدث

اعترفت ربة منزل بالشروع في قتل زوجها بعد إصابته بعدة طعنات ، قائلة ، أنا ضربته بسكين المطبخ دفاعا عن النفس، وبعد أن أصابني بجروح نتيجة علقة ساخنة تعرضت لها إثر مشاجرة معه والسكينة رشقت في كتفه غصب عني".

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا بإصابة رجل بعدة طعنات على سلم العقار الذي يقطن فيه وتبين أن مشاجرة نشبت مع زوجته سددت على إثرها عدة طعنات له وجرى ضبط الزوجة وإحالتها للنيابة.

و قالت الزوجة في التحقيقات ، «أنا من عائلة محترمة وتزوجته من 3 سنوات بعد زواج (صالونات) كما يقولون ويعمل في وظيفة مرموقة وحقيقة أنه رجل طيب ويصرف على المنزل لكنه رجل لا يعرف معنى مشاعر الحب ولا كيفية التعامل معي كأنثى».

وأضافت أنه لم يقدرها كمرأة وحرمها من حقوقها الشرعية، متابعة «بعد شهر العسل ومرور عدة أشهر من الزواج وبعد ميلاد الطفل الأول فوجئت بإهماله الشديد لي وتهربه من التواجد المنزل حتى أيام الإجازات الأسبوعية يحاول فيه أن يخلق عملا أو موعدا وأيضا في الأعياد».

وأضافت الزوجة في التحقيقات: «ساورني الشك في تصرفاته ومعرفته بإحدى السيدات ولكن تأكدت بعد مراقبة هاتفه وحسابه عبر فيسبوك بعدم ارتباطه بفتاة وأنه يتقن عمله ويحاول أن يقضي أكبر وقت فى العمل هربا من العودة للمنزل».

زاشارت إلي أنه «وصل به الأمر حتى أنه يعمل مكان زملائه دون أن يهتم بأسرته الصغيرة وتحول إلى العمل (تحت الطلب) يطلبه كل من لديه ظروفه في العمل ، مستمرا في هروبه من عش الزوجية لأسباب واهية لدرجة أصباتني بالجنون من هذه التصرفات الهوجاء حيث أنني سيدة متعلمة وهادئة الطباع وجميلة وليس بي عيبا».

وأضافت الزوجة أنها تشاجرت معه كثيرا بسبب إهماله لها واشتكت لوالدته منه وطلبت منه أن يقضي إجازته الأسبوعية في المنزل ليس بالعمل.

يوم الواقعة، قالت المتهمة «طلبت منه العودة إلى المنزل ظهرًا بعد العمل حتى يستريح بعض الوقت في المنزل واستجاب لي وفعلا انتظرته وجهزت له الغداء وفور تناوله الغداء أسرع على السرير للنوم، وبعدها فوجئت به يرتدي ملابسه ويخرج بلا أي اهتمام».

واعتر فت «قمت بإهانته ووصلت الإهانات إلى التشاجر بالأيدي إلى أن قام بلكمي عدة لكمات في وجهي وجسدي بطريقة وحشية وأسرعت إلى المطبخ وأخذت السكين وهددته بطعنه إلا أنه حاول أن يمسك السكين منى وفوجئت بالسكين تطعنه في كتفه غصب عني».

وذكرت «قمت بعدها بالاتصال بسيارة الإسعاف وأسرعت به إلى المستشفى لإنقاذه والحمد لله تم إجراء عملية جراحية له وجاري خروجه من المستشفى خلال أيام».

وتابعت «أخطات وكنت أريد أن يمنحني حقوقي الشرعية مثل كل الزوجات»، وانخرطت في البكاء طالبة من زوجها أن يسامحها على فعلتها.

وبسؤال الزوج، أقر بأنه تشاجر مع زوجته وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي وحصولها على السكين وطعنه بها وهي في حاله هستيرية صعبة دون أن تقصد إزهاق روحه وقرر التصالح مع زوجته بعد تدخل الأهل والأقارب، فقررت النيابة إخلاء سبيل الزوجة بضمان محل إقامتها.