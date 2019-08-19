النواب الأردني يوصي بطرد سفير الكيان الصهيوني.. وإعادة النظر بإتفاقية السلام

أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين 19 أغسطس ، خلال ، جلسة طارئة حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ، بطرد سفير الكيان الصهيوني ، من عمان وسحب السفير الأردني من "تل أبيب"، وإعادة النظر باتفاقية السلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الصهيوني المستمرة على المقدسات في مدينة القدس ، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وطالب المجلس الحكومة بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس المحتلة.

وأوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ، ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الصهيونية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني.

وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ "صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الاردنية على "الغمر والباقورة"، فضلا عن إدانة كل اشكال التطبيع مع إسرائيل، وضرورة إسناد الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

وقال المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني إن اتفاقية وادي عربة منظورة حاليا أمام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع الكيان الصهيوني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.



وأكد على "مواصلة الحكومة في بذل كل الجهود الممكنة دبلوماسياً وقانونياً لضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، ورفض قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يمدد إغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى".

واستدعت، أمس، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفير الكيان الإسرائيلي في عمان، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى.