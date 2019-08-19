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"لبيك يا أقصى".. حماس تعلن النفير العام للذود عن القدس والمسجد الأقصى

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 826
"لبيك يا أقصى".. حماس تعلن النفير العام للذود عن القدس والمسجد الأقصى

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين 19 أغسطس ، النفير العام يوم الجمعة المقبل، جمعة" لبيك يا أقصى"، للذود عن القدس والمسجد الأقصى المبارك ، للوقوف في وجه كل المخططات الصهيوأمريكية.
وذلك بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي مع تصاعد عمليات اقتحامه وتدنيسه.
وقالت الحركة في بيان صحفي، إن الاستنفار في جميع صفوفها وأجهزتها وأبنائها وأنصارها ومؤسساتها وأطرها القيادية يأتي للوقوف في وجه كل المخططات الصهيوأمريكية، ومساندةً للمرابطين والمرابطات وأهلنا في القدس.

كما استنفرت الحركة أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، في غزة والضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، وأماكن تواجده كافة؛ للتعبير عن غضبهم والمشاركة الواسعة في مسيرات العودة، والفعاليات الجماهيرية والشعبية، وذلك يوم الجمعة المقبل..

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