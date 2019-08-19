Responsive image

33º

19
أغسطس

الإثنين

26º

19
أغسطس

الإثنين

 خبر عاجل
  • ظريف: على اميركا العودة الى طاولة المفاوضات والالتزام بالتعهدات التي قطعتها في الاتفاق النووي
     منذ 8 ساعة
  • محكمة تقضى بالإعدام شنقا على ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بلجان المقاومة الشعبية في كرداسة .
     منذ 8 ساعة
  • الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على عرض عسكري في محافظة مأرب في اليمن .
     منذ 9 ساعة
  • المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق الليبية: دفاعاتنا أسقطت طائرة إماراتية مسيرة قصفت مطار مصراتة
     منذ 23 ساعة
  • الحوثيون يعلنون قصف مواقع للقوات السعودية قرب منذ علب في منطقة عسير ب 6 صواريخ
     منذ 24 ساعة
  • رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: مستعدون لمفاوضات تبادل أسرى غير مباشرة مع إسرائيل
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:51 صباحاً


الشروق

5:19 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:34 مساءاً


المغرب

6:37 مساءاً


العشاء

8:07 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الخارجية الليبية: موقف أفريقي مرتقب تجاه الدول الداعمة لحفتر

منذ 13 دقيقة
عدد القراءات: 70
الخارجية الليبية: موقف أفريقي مرتقب تجاه الدول الداعمة لحفتر

كشف الناطق باسم وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، محمد القبلاوي، عن قرب بلورة موقف أفريقي موحد في مجلس الأمن ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر وداعميه، لصد هجومه المسلح.

وأكد القبلاوي في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، الاثنين 19 أغسطس ، أن ممثل ليبيا الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، جمعة إبراهيم، قد بدأ جولة لعدد من الدول الأفريقية، حيث سلم رسائل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وقال القبلاوي: "هدف هذه الزيارة صناعة موقف عبر الدول الأفريقية الأربع في مجلس الأمن ضد حفتر، وبهدف صد العدوان، ووقف إطلاق النار وفقاً لشروط المجلس الرئاسي".

وبين أن وزارة الخارجية طالبت مجلس الأمن في بداية العدوان، عبر رسائل موجهة بوجود موقف حازم وحاسم لرده، وإدانة مرتكبيه، ووقف إطلاق النار، بيد أن الانقسام السياسي والدولي والإقليمي حول الأزمة الليبية، لن يساهم في وجود موقف دولي.

وأوضح أن وزارة الخارجية الليبية، لمست بعض التغيير بلهجة بعض الدول التي كانت داعمة لحفتر منذ بداية هجومه المسلح.

وسبق أن أكد العميد محمد القنيدي، آمر الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات "البنيان المرصوص"، أن الإمارات والسعودية ومصر ترعى تحركات حفتر نحو طرابلس.

وقال إن الدول العربية الثلاث تدعم "آمر مليشيات الكرامة (حفتر)" بهدف خلق سيسي جديد في ليبيا، على حد قوله.


المصدر: الخليج أونلاين

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers