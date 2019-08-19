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التحالف يتحدث عن بدء انسحاب قوات مدعومة إماراتيا من عدن

منذ 4 دقيقة
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التحالف يتحدث عن بدء انسحاب قوات مدعومة إماراتيا من عدن

قال المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، تركي المالكي، الإثنين 19 أغسطس ، خلال مؤتمر صحفي ، إن "انسحابا فعليا" بدأ لقوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تدعمه الإمارات من عدن.


وقال المالكي،، إن "ما حدث من تصعيد في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي كان مؤسفاً كون الأحداث انتقلت إلى مستوى خطير"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". 

 

وقال العقيد المالكي: "نشدد على عدم القبول بالعبث بمصالح الشعب اليمني أثناء هذه الفترة العصيبة والحرجة في العاصمة المؤقتة عدن".

 
ودعا إلى أن "يكون هناك عمل مشترك من جميع المكونات السياسية والاجتماعية مع الحكومة اليمنية الشرعية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وتحرير المناطق اليمنية". 

وأوضح أن "عملية الانسحاب لقوات المجلس الانتقالي بدأت فعليا من هذه المقار الحكومية وكان هناك انسحاب من مستشفى عدن، والبنك المركزي ودار القضاء والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء". 


وأعرب هادي، في الاجتماع الذي عقد في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، عن "رفض كل مشاريع التمزيق والتقزيم والتشرذم".

ووجه هادي الحكومة، إلى الانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات "التمرد في عدن، وإفشال كل ما من شأنه حرف البوصلة عن مواجهة التهديد الأساسي الإيراني المتمثل بمليشيات الحوثي".

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