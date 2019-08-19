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الوفاق تسقط طائرة إماراتية لحفتر

منذ 2 ساعة
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الوفاق تسقط طائرة إماراتية لحفتر

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، إسقاط طائرة مسيّرة إماراتية، الأحد 18 أغسطس ، في مدينة مصراته غربي البلاد.
جاء ذلك في وقت أكد فيه خبراء وجود علاقة بين الموساد الإسرائيلي وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تصاعدت خسائرها وإخفاقاتها في معاركها بطرابلس ضد حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.
وقالت الوفاق في بيان لها ، عبر صفحة "عملية بركان الغضب" بموقع فيسبوك، إن مضاداتها الأرضية، أسقطت الطائرة.
البيان أوضح أن طائرتين هاجمتا مطار مصراته، وحاولتا استهداف البنية التحتية والطائرات الموجودة.

يشار إلي أنها ليست الطائرة الإماراتية الأولى التي تسقطها  حكومة الوفاق، فقد أعلنت الحكومة في يونيو الماضي عن إسقاط طائرة تحمل شعار الإمارات.

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات حفتر هجومًا للسيطرة على طرابلس أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5.5 آلاف جريح، حسب ما أفادت به منظمة الصحة العالمية في يوليو الماضي.
بعد أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر التي لم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس.

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