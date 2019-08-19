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مصرع وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 61
مصرع وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

 
لقيت ربة منزل بمركز أخميم مصرعها، وأصيب 7 آخرون فى حادث انقلاب سيارة، على الطريق الصحراوى الشرقى، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.


 

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى قيادة ( ع . م 30 سنة ) حاصل على دبلوم صناعى، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة ( أ . ع 22 سنة ) ربة منزل، وإصابة قائد السيارة، و( أ . م 34 سنة ) ربة منزل، و( ه . أ 32 سنة ) ربة منزل، و ( ح . م 42 سنة ) حاصل على دبلوم تجارى، والطفل ( م . ب 6 سنوات )، والطفلة ( ل . ب 4 سنوات )، والرضيع ( م . ح شهر )، بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مستقلي السيارة.

وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، ورفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
 

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