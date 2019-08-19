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الكويت: اقتحام الاحتلال لباحات الأقصى استفزاز للمسلمين

منذ 9 دقيقة
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الكويت: اقتحام الاحتلال لباحات الأقصى استفزاز للمسلمين

أدان مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين 19 أغسطس ، الاقتحامات المتكررة لسلطات الاحتلال الصهيوني لساحات المسجد الأقصى، معتبرا إياها "استفزازا لمشاعر المسلمين".

ووفق وكالة الأنباء الكويتية فإن مجلس الوزراء استنكر، خلال اجتماعه اليوم، الممارسات الأمنیة التعسفیة التي تفرضھا سلطات الاحتلال الإسرائیلي واقتحامھا باحات المسجد الأقصى والھجوم على المصلین.

وأكد على أن ما يحدث "یمثل مساسا واستفزازا لمشاعر كافة المسلمین وانتھاكا صارخ للمواثیق والأعراف الدولیة".

ودعا المجتمع الدولي لـ"ممارسة مسؤولیاته في الضغط على الكیان الصھیوني لاحترام القرارات والمواثیق الدولیة ووضع حد لمثل ھذه الممارسات التعسفیة والتعدي على المقدسات الدینیة".

وسمحت الشرطة الإسرائيلية لنحو 1336 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى، الأحد قبل الماضي، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى؛ ما فجر مواجهات بين المصلين وقوات الشرطة.

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