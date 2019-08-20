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إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 134
إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر النبي يوسف علية السلام بنابلس شمال الضفة الغربية.

وحسب وكالة "وفا"، فإن نحو 1200 مستوطنين اقتحموا قبر النبي يوسف وسط حماية جيش الاحتلال لأداء الصلوات والطقوس التلمودية التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، أصيب خلالها عدد من المقدسيين بالرصاص المطاطي والاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وأضافت الوكالة:  المواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس؛ لا سيما مخيم بلاطة وشارع عمان، تخلّلها اعتلاء جنود الاحتلال لأسطح المنازل، واستهداف الشبان بالرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيّل للدموع، حيث سجلت مصادر طبية فلسطينية إصابة خمسة فلسطينيين بالرصاص المطاطي.

ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر "قبر يوسف" (ع)، والذي كان في السابق مسجدًا إسلاميًّا، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات، من بلدة "بلاطة"، قبل أن تسيطر سلطات الاحتلال عليه وتحوله إلى موقع يهودي مقدس بعد احتلال الضفة الغربية في أعقاب حرب عام 1967.

ويشكّل المقام الذي يقع شرقي مدينة نابلس، بؤرة توتّر في المنطقة، على ضوء التواجد المستمر للمستوطنين وقوات الاحتلال في المكان، وما يتعرض له سكان الأحياء المجاورة للمقام من مضايقات واستفزازات باستمرار.

 

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