فلسطين.. دعوات للتظاهر أمام سجن عوفر الخميس القادم

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى التظاهر والاشتباك المفتوح مع الاحتلال أمام سجن عوفر صباح الخميس المقبل تضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

وحسب بيان الجبهة، فإن الفعل الميداني الضاغط على الاحتلال دعماً وإسناداً للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام ورفضاً لممارسات مصلحة السجون بحق الأسرى وتنديداً بسياستي الاعتقال الإداري والإهمال الطبي، يُشكّل ضرورة وطنية تستوجب تحشيد كل الطاقات والجهود من أجل الضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم المرتكبة بحق الأسرى وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري.

كما حمّلت الجبهة الاحتلال مسؤولية استمرار معاناة الأسير المضرب عن الطعام "حذيفة حلبية" منذ 53 يوماً احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري والذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة منذ سنوات طويلة وهو بحاجة لعناية متواصلة.

وأكدت الجبهة أن حذيفة ومعه 7 أسرى مضربين عن الطعام يعانون من ظروف اعتقالية خطيرة وصعبة للغاية ويتعرضون لحالة قمع متواصلة من مصلحة السجون لثنيهم عن مواصلة إضرابهم رغم أوضاعهم الصحية الخطيرة.

وفي سياق مُتصل اعتبرت الجبهة الشعبية أن الوفاء للأسرى يتطلب من الجميع تحمّل مسؤولياته في إيلاء هذه القضية العادلة المتابعة المستمرة وليست الموسمية، في الوقت الذي يتقدم فيه الأسرى خندق المواجهة ضدّ الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.