مدارس الأونروا تستعد لاستقبال نصف مليون طالب

كشفت الأونروا عن أن أكثر من 525 ألف طالب وطالبة سيتوجهون لمقاعد الدراسة خلال الأيام القليلة القادمة في 711 مدرسة في مناطق عمليات أونروا في سوريا والأردن وغزة ولبنان والضفة الغربية وشرقي القدس.

وحسب الناطق الرسمي باسم أونروا "سامي مشعشع"، فإن جميع التحضيرات للعام الدراسي في مدارس أونروا أُنجزت، رغم التحديات الوجودية والمالية الخطيرة التي واجهتها وتواجهها الوكالة.

وكانت أونروا قد عملت خلال العطلة المدرسية على تنفيذ عمليات صيانة واسعة لمدارسها استعدادا للعام الدراسي وفى خضم فترة اتسمت باشتداد الهجمة على الوكالة ودورها وخدماتها الإنسانية لأكثر من خمسة مليون ونصف المليون لاجئ فلسطينيي مسجلين لديها.

وأنجزت صيانة العديد من منشآتها بفضل تبرع سعودي خاص لهذا الغرض إلا أن أونروا ما تزال تواجه عجزا ماليا يصل إلى 150مليون دولار من إجمالي ميزانيتها البالغة بليونًا و200 مليون دولار أميركي لهذا العام، علما أنها تبذل جميع الجهود لردم الهوة المالية والعمل جارٍ مع الدول الصديقة والمتبرعة لسد هذا العجز.

وأشار مشعشع إلى أنه يجري العمل على مسار آخر؛ وهو الاستحقاق الذي يتعلق بتجديد ولاية الوكالة في أيلول القادم لثلاث سنوات أخرى، حيث ستلتئم الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة آليات دعم أونروا ومناقشة والتصويت على تجديد تفويض وولاية أونروا.

وأكد أن أونروا ستظل صامدة بوجه كل التحديات التي واجهتها وستواجهها لمواصلة تقديم خدماتها الأساسية للاجئي فلسطين.