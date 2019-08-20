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هكذا علّقت حماس على استعداد الاحتلال تشجيع هجرة سكان غزة

منذ 7 ساعة
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هكذا علّقت حماس على استعداد الاحتلال تشجيع هجرة سكان غزة

علّقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس ، على تقارير عبرية ، تحدثت عن أن الاحتلال مستعد لتشجيع السكان الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم في تصريحات صحفية: إن هناك حلماً صهيونياً قديماً جديداً، أن يترك الشعب الفلسطيني أرضه ويتخلى عنها، حيث ارتكبت "إسرائيل" المجازر من أجل أن تهجير شعبنا، وتمدد الكيان الصهيوني، تطبيقاً لمقولتهم الأكثر كذباً في التاريخ، بأن هذه الأرض بلا شعب.

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني أثبت من خلال المحطات التاريخية المختلفة تشبثه بأرضه واستعداده للتضحة بكل ما يملك من أجل أن يحافظ عليها، وقدم قافلة طويلة من الشهداء والأسرى والمبعدين والجرحى،  ليسترد أرضه وليس أن يتركها".

وشدد : "نحن وفصائل المقاومة نقاتل ونناضل من أجل تعزيز صمود شعبنا واسترداد الأرض الفلسطينية، ونعيد الشعب المشتت إلى الأرض الفلسطينية، هذا هو الهدف الذي نقاتل من أجله، ولا يمكن أن نتحدث عن تهجير الشعب الفلسطيني وهذه أوهام لن تجد لها على أرض الواقع أي مكان".

وقال قاسم: "قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية خانقة بفعل الحصار والحروب التي شنت على القطاع، ولكن وجدنا أهالي قطاع غزة برغم هذا القتل والعدوان، متمسكون بأرضهم".

وأردف: "ما تسعى إليه حركة حماس هو تعزيز صمود الناس في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية ورفع الحصار، وهو أحد أهداف مسيرات العودة المتفق عليها فصائلياً، والكلام عن التهجير والهجرة لن يحدث".

 

وشدّد قاسم على أن الفلسطينيين بحاجة إلى دعم كبير ومتواصل من قبل الأمة العربية والإسلامية ودول العالم.

المصدر: الشهاب

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