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الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا.. واقتحامات لقبر "يوسف"(شاهد)

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 315
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا.. واقتحامات لقبر "يوسف"(شاهد)

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الثلاثاء، 14 فلسطينيا من الضفة والقدس بعد عملية دهم وتفتيش، فيما أصابت آخرين بجراح.


وطالت عمليات الاقتحام والتفتيش بلدات عناتا في القدس المحتلة، وصوريف شمال محافظة الخليل ومناطق أخرى متفرقة.


في سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص وحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال ومئات المستوطنين لـ"قبر يوسف" شرق نابلس.


وفي التفاصيل، اقتحم نحو 1200 مستوطن، فجر اليوم، مقام "قبر يوسف" الإسلامي شرق مدينة نابلس (شمالي القدس المحتلة)، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال. بحسب وكالة "وفا".


وعلى إثر الاقتحام، اندلعت مواجهات في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس؛ لا سيما مخيم بلاطة وشارع عمان، تخلّلها اعتلاء جنود الاحتلال لأسطح المنازل، واستهداف الشبان بالرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيّل للدموع، حيث سجلت مصادر طبية فلسطينية إصابة خمسة فلسطينيين بالرصاص المطاطي.

 
ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر "قبر يوسف"، الذي كان في السابق مسجدًا إسلاميًا، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات، من بلدة "بلاطة"، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال بالسيطرة عليه وتحويله إلى موقع يهودي مقدس بعد احتلال الضفة الغربية في أعقاب حرب عام 1967.


ويشكّل المقام الذي يقع شرق مدينة نابلس، بؤرة توتّر في المنطقة، على ضوء التواجد المستمر للمستوطنين وقوات الاحتلال في المكان، وما يتعرض له سكان الأحياء المجاورة للمقام من مضايقات واستفزازات مستمرة وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

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