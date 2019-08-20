تفاصيل جديدة في القبض على أمين "الأعلى للإعلام" بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، في واقعة رشوة تتعلق بعمله.

وكشفت مصادر مطلعة في "ماسبيرو"، عن تفاصيل وكواليس القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام.

وأوضحت المصادر أنَّ ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام من داخل مكتبه في "ماسبيرو".

وأكدت المصادر أنَّ ثلاثة من رجال الرقابة الإدارية، وصلوا لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، صباح اليوم، وبعد جلسة امتدت نحو 20 دقيقة، اصطحبوه إلى سيارة خاصة بهيئة الرقابة الإدارية عبر بوابة (5).

وبينت المصادر، أنَّه جرى تكليف أمن "ماسبيرو" بجرد محتويات مكتب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام.