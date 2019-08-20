إحالة أوراق 6 معتقلين للمفتي بوادي النطرون

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم، إحالة 6 معتقلين إلى المفتي لأخذ الرأي في إعدامهم.

ويزعم قضاء النظام تورط المعتقلين مع 4 متهمين آخرين بالانضمام لجماعة محظورة تمثل خطرًا على الأمن والسلم العام، وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص، وحيازة وتصنيع مفرقعات بأحد المنازل بوادي النطرون، تعرض حياة المواطنين للخطر، وتسبب انفجارها في وفاة أحد المواطنين.

كما قررت هيئة المحكمة، تأجيل النطق بالحكم لجلسة 15 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة على ذمة القضية 1171 لسنة 2016 جنايات وادي النطرون المقيدة برقم 64 لسنة 2016 جنايات كلي جنوب دمنهور، والمتهم فيها 10 معتقلين وهم محمد حسني جودة محمد بدوي، 23 عاما، طالب، مقيم بكفر الدوار، ومحمد زايد واعر محمود، 26 عاما، حاصل على بكالوريوس علوم، ومقيم بمركز أبوالمطامير، وأحمد نصر عبيد شعبان، 29 عاما، بكالوريوس تجارة، مقيم بأبوالمطامير "محبوسين"، وأشرف عبداللطيف حسن الدهب، وصلاح الدين عبدالعزيز بسيوني، وحلمي سعد مصري محارب كاشيك "هاربين".

كما قررت المحكمة النطق بالحكم على 4 متهمين آخرين هم محمود راعي محمد عبدالرحيم، ومحمد محمود جمعة أبوالسعد، وممدوح عبدالعزيز عبدالناجي، ومحمد حسن سويدان، لحين ورود تقرير مفتي الجمهورية الخاص بالمتهمين السابقين، والحكم عليهم جميعا في جلسة 15 سبتمبر المقبل.

كان دفاع المتهمين طلب تنحي المحكمة لسبق صدور حكم منها على اثنين من المتهمين في وقائع أخرى بغرض دفع المحكمة استشعار الحرج، وعند رفض طلبهم قدموا طلب رد المحكمة، وفصلت محكمة استئناف إسكندرية طلب الرد لعدم وجود أسباب قانونية، ونظرت الدائرة الدعوى، وقضت فيها بجلسة اليوم.