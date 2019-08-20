صفقة طائرات تجسس بين الإمارات و"إسرائيل" بمليارات الدولارات

كشف تقرير لمكتب المحاماة "Appleby" ونشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس ، أن دولة الإمارات وقعت عقدا مع الاحتلال الصهيوني للحصول على طائرات تجسس متطورة ، وصلت قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار، حيث كانت "إسرائيل" الجانب السري فيها عن طريق رجل الأعمال الصهيوني ، ماتي كوخافي. وأن الإمارات تسلمت بالفعل واحدة من تلك الطائرات.

وذكرت "هآرتس"، وفق وثائق مسربة حصلت عليها، أن جزءا من ثمن هذه الصفقة التي بدأت من 10 سنوات تم دفعه نقدا، مشيرةً إلى أن ارتباط أسماء مسؤولين كبار في الإمارات بهذه الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة تشتمل على طائرتي تجسس، تم تزويد الإمارات بإحداهما قبل نحو عام. وبعد تركيب المنظومات فيها، بدأت في الأسابيع الأخيرة القيام برحلات جوية تمهيدا لتسليمها النهائي لجيش الإمارات في السنة المقبلة.

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وفي وقت سابق، أشار تقرير نشر في "وول ستريت جورنال"، إلى أن "إسرائيل" والسعودية والإمارات تتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن إيران.

كما أشار تقرير نشره "معهد طوني بلير"، في أغسطس من العام الماضي، إلى أن "إسرائيل" تدير علاقات تجارية تصل إلى مليار دولار سنويا مع دول الخليج.