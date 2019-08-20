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الوفاق الليبية": تعزيزات عسكرية تصل محاور القتال للتجهيز لمرحلة جديدة

منذ 45 دقيقة
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الوفاق الليبية": تعزيزات عسكرية تصل محاور القتال للتجهيز لمرحلة جديدة

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء 20 أغسطس ، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته بـ"فيسبوك" ، وصول تعزيزات عسكرية لمحاور القتال بمحيط العاصمة طرابلسن "ضمن تجهيزات قيادة العملية لمرحلة جديدة ستنطلق قريبا" ، دون الإعلان عن موعد تلك المرحلة أو هدفها.

وأضاف البيان أن "المدفعية الثقيلة لقواتنا استهدفت وبشكل دقيق مركز تجمعا لقوات حفتر في مثلث القيو ووادي الربيع (جنوبي طرابلس)".

ومنذ نحو أسبوع تقريبا تشهد محاور القتالي في الأحياء الجنوبية للعاصمة هدوء يشوبه الحذر وسط تجهيزات تصل للطرفين ما ينذر بمواجهة قريبة، وفق مصادر متطابقة ومشاهدات ميدانية.
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وتشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، ما أسقط أكثر من 1000 قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، حسب ما أفادت به منظمة الصحة العالمية في 5 يوليو.

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