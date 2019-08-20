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تضرر 171 ألف شخص بالأمطار في السودان‎

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 77
تضرر 171 ألف شخص بالأمطار في السودان‎

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الثلاثاء 20 أغسطس ، تضرر 171 ألفا و700 شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات بالسودان.

وذكر تقرير للمكتب الأممي، وصل الأناضول نسخة منها بأن "ما يقدر بـ 171 ألف و700 شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في 13 ولاية سودانية".

كما أفاد بأن 22 ألفا و634 منزلا تدمرت، بينما أصيب بالتلف 11 ألفا و702 منزلا".

وأشار المكتب الأممي في تقريره إلى أن غالبية المتضررين يحتاجون إلى "مأوى عاجل ومستلزمات منزلية، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة".

والخميس، أعلنت وزارة الصحة السودانية، مصرع 46 شخصا، في أسبوعين، جراء سيول وفيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في كافة أنحاء البلاد.
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الوزارة قولها إن "16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفيضانات والسيول".

وأضافت أن "العدد الكلي للمنازل المتضررة بجميع ولايات السودان، بلغ 9 آلاف و260 منزل، فيما انهار 595 منزلا بشكل كلي، و3 آلاف و317 جزئيا".

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