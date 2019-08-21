تجديد حبس مخرج "خيال مآتة" لحيازته حشيش وماريجوانا

أمرت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس المخرج خالد مرعي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة القبض على المخرج خالد مرعي، 49 عامًا أثناء إنهائه إجراءات وصوله من هولندا؛ بعدما عثر بحوزته على مواد مخدرة (حشيش وماريجوانا) بالإضافة لبذور من مخدر الماريجوانا وكتالوج زراعتها.

وحرزت الأجهزة الأمنية كذلك قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية المخرج، بحسب بيان صادر عن جمارك مطار القاهرة.