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برئاسة البرهان.. المجلس العسكري السوداني يعلن تشكيل المجلس السيادي

منذ 40 دقيقة
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برئاسة البرهان.. المجلس العسكري السوداني يعلن تشكيل المجلس السيادي

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.

من جهته، أكد الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي، أن "المجلس العسكري أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة، وأن أعضاءه سيؤدون القسم أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء"، بعد أن "يؤدي رئيس المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء".

وتابع كباشي، أن "المجلس السيادي سيعين رئيسا جديدا للوزراء في السودان"، مساء يوم الأربعاء.

واختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه لتمثيله في المجلس السيادي، مشيرا إلى أن قراره أن يتولى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئاسة المجلس السيادي.

ويمثل "المجلس العسكري" في المجلس السيادي كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، والفريق طيار صلاح عبد الخالق.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في العاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، على "الإعلان الدستوري" بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

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