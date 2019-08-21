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لبنان.. المخيمات الفلسطينية تستعد للإضراب

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 119
لبنان.. المخيمات الفلسطينية تستعد للإضراب

تستعدّ المخيمات الفلسطينية في لبنان للإضراب، بالتزامن مع عقد جلسة لبحث الشق الفلسطيني في الخطة وزارة العمل.
ومن المقرر أن تبدأ التحركات الاحتجاجية عصر اليوم الأربعاء، على أن تتوج  بإضراب يوم غد الخميس.

وفي سياق مُتصل أصدرت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في عين الحلوة بياناً، أكدت فيه على تنظيم تظاهرة جماهيرية عصر اليوم وإقفال مداخل المخيم يوم غد من السادسة صباحاً حتى الثالثة من بعد الظهر موعد انتهاء جلسة الحكومة.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن الفصائل الفلسطينية وهيئات الحراك الشعبي في عدد من المخيمات اختلفت على شكل التحركات، وجرى التوافق على اتخاذ الإجراءات التي تناسب كل مخيم على حدة.

 

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