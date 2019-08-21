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بينهم 4 أطفال.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 في حوادث طرق بالمحافظات

منذ 17 دقيقة
عدد القراءات: 60
بينهم 4 أطفال.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 في حوادث طرق بالمحافظات

لقي أربعة أطفال مصرعهم اليوم الأربعاء، جراء انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقرية الهماص مركز المنشاة محافظة سوهاج.

تلقى أمن سوهاج إخطارًا يُفيد بانقلاب سيارة بترعة قرية الهماص مركز المنشاة محافظة سوهاج، ونتج عن الحادث وفاة كل من "حسن.هـ.ح" عشرة أعوام، نجل قائد السيارة، و"مريم.خ.م" خمسة أعوام، و"ملك.خ.م" سبعة أعوام، و"أمل.م.ح" أربع أعوام، أبناء شقيقتي قائد السيارة، ويقيمون بذات الناحية.

وبالفحص والتحري  تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "أحمد.ح.ح" 30 عاما سائق، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته "توك توك"، ما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

وفي سياق مُتصل، لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب آخر، في اصطدام سيارة ملاكي مع أخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف.

وتبيّن أن الحادثة نتج عنها وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، هم: خليفة نصر رمضان، 68 سنة، وزوجته سعاد عبد الستار شمس، 62 سنة، ونجلهما مصطفى خليفة، 32 سنة، جميعهم يقيمون بمركز ببا ببني سويف، وأصيب آخر باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أُصيب شخصين في حادثة سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوي، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادثة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى.

يُجدر الإشارة إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق وصل عددها إلى 3747 حالة وفاة بلغت نحو 22.1 مليار جنيه، كما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات البالغة 13 ألفا و998 حالة إصابة 4.7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التامين والبالغة 2.1 مليار جنية عام 2017.

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