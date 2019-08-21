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الاحتلال يُغرم الأطفال الفلسطينيين 100 ألف دولار منذ بداية 2019

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 226
الاحتلال يُغرم الأطفال الفلسطينيين 100 ألف دولار منذ بداية 2019

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال تواصل استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات المالية بحق الأطفال والتي بلغت منذ بداية العام الجاري 100 ألف دولار في محكمة عوفر.

وقال بيان للمركز إن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، اضافة الى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال وعقاباً تعسفياً تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

وأشار "الأشقر" الى ان مجموع الغرامات التي فرضت بحق الأشبال في محكمة عوفر بلغت خلال السبعة شهور الأولى من العام 345 ألف شيكل، وتوزعت على شهر يناير بواقع 62 ألف شيكل، وفى فبراير 67 ألف شيكل، بينما في مارس بلغت 41 ألف شيكل، وفى ابريل 44 ألف شيكل، و60 ألف شيكل خلال شهر مايو، و26 ألف شيكل شهر يونيو، و45 ألف شيكل خلال تموز.

واعتبر "الأشقر" فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسية تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، واثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وطالب "الأشقر" المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية.

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