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قيادات فلسطينية: ننتظر قدوم المسلمين للأقصى فاتحين لا سائحين

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 238
قيادات فلسطينية: ننتظر قدوم المسلمين للأقصى فاتحين لا سائحين

أكدت قيادات فلسطينية مختلفة في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل ، أن موقفها من زيارة العرب والمسلمين للمسجد الأقصى المبارك لم يختلف عن السابق بضرورة عدم ارتباطها بالاحتلال، في حين عبر بعضهم عن انتظارهم لهذه الزيارات كنوع من تغيير واقع المسجد وليس لمجرد السياحة.

وتجدد هذا الموقف بعد التصريحات التي صدرت عن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني التي عبر فيها عن رأيه بالسماح بزيارة المسجد الأقصى المبارك تحت الاحتلال؛ الأمر الذي لاقى ترحيبا من رموز في السلطة الفلسطينية على رأسهم وزير الأوقاف السابق التابع لها محمود الهباش.

وكان الاتحاد أكد في بيان صادر عنه أن تصريحات الريسوني هي مجرد رأي شخصي له، مع بقاء الاتحاد على موقفه من تحريم الزيارة في ظل الاحتلال.

وتحدث رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري لـ "عربي21" عن رأيه في زيارة العرب والمسلمين للمسجد، قائلا إن "الزيارات يجب أن تكون مفتوحة للأقصى دون أي صفة رسمية أو ارتباط مع الاحتلال ودون أي دعاية إعلامية".

وأوضح بأن "أي ارتباط للزيارة مع الاحتلال سيجعلها حينئذ تطبيعية تخدم أهدافه ومخططاته".

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