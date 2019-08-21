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تأجيل تعيين رئيس القضاء والنائب العام بالسودان

منذ 10 دقيقة
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تأجيل تعيين رئيس القضاء والنائب العام بالسودان

نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" ، عن عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان قوله ، مساء الأربعاء 21 أغسطس ، عقب أول اجتماع للمجلس بعد أداء اليمين الدستورية، إنه "تم خلال الاجتماع التدوال حول رئيس القضاء والنائب العام، وتباينت وجهات النظر حولهما"، مضيفا أنه "تم إرجاؤهما للحسم خلال الساعات القليلة المقبلة".

وقالت لجنة قضاة السودان في بيان لها ، تعليقا على تعيين رئيس القضاء ونوابه،  إن "التعيين لا يتم إلا وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية"، مضيفة أن "السلطة القضائية لا تخضع للمحاصصة الحزبية".

ونبهت اللجنة في بيان لها، بأن "أي تجاوز للوثيقة يعد خرقا ومساسا باستقلال القضاء، وسيقابل بموقف حاسم وبات"، مشددة على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن الصراعات السياسية".

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