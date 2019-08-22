في ذكرى إحراق الأقصى..فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو للنفير

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى النفير العام في صفوف الفلسطينيين، بالتزامن مع مرور الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى.

حماس



جددت حركة المقاومة الإسلامية دعوتها لأهل الضفة الغربية والقدس المحتلة قائلة: ندعوكم اليوم لنعلم المحتل أن الأقصى خط أحمر، ترخص في سبيله الدماء وكل ما نملك، كما فعلنا في انتفاضة الأقصى وانتفاضة القدس وما سبقها من انتفاضات وهبات دفاعا عنه وعن قدسيته، مُشيرة إلى أن مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى تمثل القضاء على هوية أرض فلسطين المباركة وتاريخها على مر الأزمنة والعصور.

وحسب بيان الحركة، فإن المسجد الأقصى المبارك ومنذ احتلاله في العام 1967 يعيش حالة حريق واستهداف مستمرة كل يوم، مُحذرة الاحتلال اللعب بالنار والمس بالمقدسات وجعلها قضية مزايدات انتخابية ستمتد ناره لتحرق كيانكم وأحلامكم.

وأضافت الحركة: إننا اليوم نحذركم، وستدفعون ثمن تهور المستوطنين والمتطرفين منكم، لا تراهنوا على هدوء شعبنا، فإنه الهدوء الذي يسبق العاصفة التي ستطيح بكم، ولكم في التاريخ الدروس والعبر.

وفي ختام بيانها دعت حماس جموع الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في النفير العام نصرة للقدس والمسجد الأقصى، وذلك يوم الجمعة القادمة في كافة أماكن تواجده.



الجهاد الإسلامي

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانًا دعت فيه للمشاركة في جمعة "لبيك يا أقصى"، في مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للتأكيد على حقن الفلسطينيين في القدس، تزامنا مع الذكرى الخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى.

وأكد البيان على أن الدعاوى اليهودية المزعومة حول المسجد الأقصى المبارك هي دعاوى باطلة، مُشيرة إلى أن الأقصى جزء من العقيدة وحق خالص للمسلمين الذين سيدافعون عن مسجدهم وقبلتهم ومسرى نبيهم وسيحمونه وسيبذلون في سبيل تحريره الأرواح والمهج.

وحول اعتداءات الاحتلال المستمرة على المسجد الأقصى شددت الحركة على أنها "ستظل شاهدة على حجم الإرهاب والعدوان الذي يمارسه العدو، وستبقى مقاومة شعبنا كفيلة بالتصدي لهذا الاحتلال وإزالته وتطهير القدس من وجوده الباطل.

منظمة التحرير الفلسطينية



أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "صالح رأفت"، على أن لشعب الفلسطيني سيتصدى لأي اقتحام لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى في هذه الذكرى.

وأضاف: "الرهان على الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن المقدسات والعاصمة العربية الفلسطينية الأبدية، الذين تصدو لكل هذه الاقتحامات والإجراءات من قبل والتي آخرها كان قبل أيام وتم التصدي لهم عند باب الرحمة.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني ممن يستطيع الوصول إلى القدس من سائر أنحاء فلسطين التاريخية من الــ 48 والضفة الغربية الزحف إلى الأقصى للتصدي لهذه الاقتحامات.

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