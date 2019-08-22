القضاء الأمريكي يؤكد.. قطر حملة ممنهجة ومدفوعة لتهميشها ووصمها بالإرهاب

كشفت المحكمة العليا في نيويورك اليوم الخميس، عن وثائق تتضمن حملة التآمر التي تعرضت لها قطر، بعد الحصار الذي فرض عليها من قبل السعودية الإمارات ودول أخرى في يونيو 2017.

وحسب المحكمة، فإن في هذه الوثائق كشفت تعرض قطر لحملة ممنهجة لتهميشها ووصمها بالإرهاب، فضلا عن تعرضها لحملة تحريض من قبل منظمات معينة في واشنطن مدفوعة من دول الحصار، بغية حث الكونغرس الأمريكي على اتخاذ حزمة عقوبات ضدها.

ولفت قاضي المحكمة إلى تحريض تعرضت له الدوحة لدى الإدارة الأمريكية من قبل الجهات عينها، بهدف حث الأخيرة على نقل القاعدة الأمريكية في قطر إلى دولة مجاورة، مُشيرة إلى أن رجل الأعمال الأمريكي المقرب ترامب "إليوت برودي"، تورط باستمالة إدارة ترامب وحثها على اتخاذ إجراءات ضد قطر.



وسعى برودي وشريكه رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني "جورج نادر" إلى التأثير في البيت الأبيض عن طريق مدحهما وليي عهدي السعودية وأبو ظبي أمام الرئيس الأميركي مباشرة أو عن طريق مراسلته.

يُجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "إليوت برودي"، كانت قد خسرت دعوى قضائية رفعتها ضد قطر، تهدف لإصدار أمر قضائي يمنع الدوحة من نشر رسائل بريد إلكتروني وغيرها من الوثائق زعمت المؤسسة أن قراصنة يتبعون الدوحة أقدموا على اختراقها من أجهزة الكمبيوتر التابعة لها.



1-القضاء في أميركا ينشر وثائق تكشف التآمر على #قطر ، ورطة #الإمارات و #السعودية مع النظام القضائي الأميركي لا يمكن الخروج منها، هذا ليس " القضاء الشامخ" تكشف الوثائق الحثالة السياسية من بروني وجورج نادر مقابل رجال القضاء الذين يجسدون قيم أميركا الحقيقية https://t.co/5RAD0kB8Gd — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) August 21, 2019

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