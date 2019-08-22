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اضراب عام واقفال مداخل مخيم عين الحلوة

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 68
اضراب عام واقفال مداخل مخيم عين الحلوة

أكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، على أن مخيم "عين الحلوة" يشهد إضرابا عاما وإقفالا لمداخله، استجابة لدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في المخيم.

ويأتي هذا الإضراب للضغط من أجل التراجع عن قرار وزارة العمل وتصعيد التحركات في ضوء انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم لمناقشة هذا الموضوع.

وفي سياق مُتصل دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في المخيم إلى اعتصام جماهيري حاشد ومسيرة غضب ظهر اليوم عند مدخل المخيم لجهة الحسبة.

 

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