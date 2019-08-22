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مُغرد قطري يؤكد هروب جنود إماراتيين إلى اوروبا

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 132
مُغرد قطري يؤكد هروب جنود إماراتيين إلى اوروبا

كشف مغرد قطري شهير يوم أمس الأربعاء عن هروب جنود إماراتيين إلى دول أوروبية عديدة عقب عودتهم من القتال في اليمن وأفغانستان وليبيا، مؤكدًا على أن المعلومة مؤكدة  100% بالنسبة له.

وفي تغريدة على تويتر قال "بوغانم": الجنود الإماراتيين وأثناء إجازاتهم في الإمارات غادروا للدول الأوروبية بهدف الإقامة فيها، بشكل دائم، معللين أسباب مغادرتهم الإمارات رفضهم المشاركة في الحروب التي يخوضونها بدون هدف واضح.

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يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار هاشتاج "إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن"، طالب العديد من الإماراتيين حكومتهم بإعادة الجيش الإماراتي من اليمن بعد افتضاح مخطط عدن وفشل ابن زايد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بتويتر الإمارات، الأمر الذي دفع رموز سياسية ودينية إماراتية للتغريد عبره، محاولين تبرير ما يفعله ابن زايد في حروبه الخارجية.

 

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