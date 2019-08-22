أنصار الله تُعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية

استهدفت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الخميس، قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في منطقة عسير بجنوب غرب السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

وحسب المتحدث باسم القوات التابعة للجماعة "يحيى سريع"، فإن سلاح الجو المسير نفذ بعدد من طائرات قاصف (كا 2) عمليتين هجوميتين، على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وأكد سريع على أن العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية، فيما الأخرى استهدفت خزانات ومحطة الوقود في القاعدة"، وأن العمليتين أصابتا أهدافهما بدقة عالية.

وأشار المتحدث الحوثي إلى أن الاستهداف يأتي ردا على جرائم التحالف الذي تقوده السعودية وحصاره المستمر، وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الـ48 ساعة الماضية 40 غارة جوية سقط على إثرها شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.



في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية عن اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط بمنقطة عسير جنوب غرب البلاد.

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