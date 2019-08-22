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طيران الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 225
طيران الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية

شنت الطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال مساء أمس الأربعاء، سلسلة من الغارات المدمرة على أهداف للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة.

واستهدفت الطائرات الصهيونية نحو 4 مرات، بالقصف مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب غرب مدينة غزة.

كما أطلق جيش الاحتلال قنابل الإنارة جنوب وشمال القطاع، في حين لم تعلق وزارة الصحة حتى وقت نشر هذا الخبر عن وجود إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال قد أشار إلى أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة "ناحل عوز" قرب المجلس الإقليمي "شاعر هنغيف"، في محيط قطاع غزة.

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